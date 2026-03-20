俳優の井本彩花（２２）が２０日、都内で２ｎｄ写真集「ＢＥＳＴ，」（東京ニュース通信社）発売記念会見を行った。タイトルは自身が命名。「２２歳の私だからこそ表現できる最高傑作の１冊になったと思うから」、「これからもどんどんＢＥＳＴを更新し続けていきたい」という思いが込められ、「全てがすてきな写真になっている」と自信をのぞかせた。撮影が行われたのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる