ゆずが、2027年3月19日より神奈川 横浜市の上瀬谷で開催される2027年国際園芸博覧会『GREEN×EXPO 2027』の公式アンバサダーに就任。また、本イベントに向けたコラボレーションソングを制作することも発表された。 （関連：【画像あり】ゆず、公式アンバサダー務める『GREEN×EXPO 2027』開催1年前記者発表会の模様） 本イベントは、花や緑を通じて気候変動などの地球規模の課題解決と持続可能な社会の実