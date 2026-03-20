ワコールが展開するインナーブランド「AMPHI（アンフィ）」は3月19日、ライフスタイルブランド「ETRE TOKYO（エトレトウキョウ）」とのコラボレーションによるフィットウェアを発売します。■オリジナルロゴのピスネーム付きの4アイテム同コラボでは、「AMPHI」のインナーウェアに対する知見と「ETRE TOKYO」が持つ独自の世界観やファッション性を融合させたフィットウェアコレクションを展開。ニット素材ならではのやわらかな素材