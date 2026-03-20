グローバルライフスタイルブランドのCASETiFY（ケースティファイ）は3月4日、「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションを発売しました。■完全書き下ろしのデザインによるスマホケースやストラップなどが登場キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのコラボレーションによる同コレクションでは、「完全描き下ろし」の限定アートワークをCASETiFYのテックアクセサリーと融合。「おぱんちゅうさぎ」がピザのデリバリーに奮闘する姿