セブン‐イレブン・ジャパンは3月17日、クックイックシリーズから「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」の監修による「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」を、全国のセブン‐イレブンにて順次発売します。■鍋で約8分の温めで本場の味が楽しめる同商品は、花椒（ホワジャオ）などの14種類の香辛料・唐辛子を使用しており、しびれる辛さが特長。白菜、きくらげ、舞茸、鶏肉団子、豚肉、春雨といったセット具材とともに楽し