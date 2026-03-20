フィッツコーポレーショは4月18日より、モデルの池田美優さんがプロデュースするフレグランスブランド「プア ナナラ」において、サンリオとのコラボレーションによる限定パッケージの香水とフレグランスジェルを数量限定で発売します。■“オトナなビーチギャル”がテーマの限定デザインによる香水＆ジェルが登場同コラボでは、海の自然をテーマにした「プア ナナラ」と、日焼けした姿の「サンリオキャラクターズ」による、“オト