SNSで大人気だったGUのソフトシアークルーネックTに、カーディガンが発売されました。カーディガン同士をレイヤードしたり、クルーネックTとアンサンブルで組み合わせたり楽しみ方がたくさん！今回はこの２つを組み合わせたレイヤードコーデを紹介します。■GUの人気シアーシリーズで楽しむ春のレイヤードコーデたくさんあるカラーから選んだのは、着回しが効くこの4色！まずは、今流行りのカーディガン×カーディガンのレイヤード