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サクラメント・キングス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月20日（金）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 118 - 139 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのサクラメント・キングス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォータӦ