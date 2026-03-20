コスメラバーなら聞きなじみのある「血色感」。なんとなくイメージできるものの、曖昧な言葉ではないでしょうか。血が通った、生気あふれる、高揚した気分--血色にまつわるあれこれを具現化したのが、ADDICTION「ザ ブラッシュ マット」のRose Suede（ローズ スエード）です。かりそめの赤みではなく、パーソナルな血色をナチュラルに宿す。そして、大人の余裕までも感じさせる発色。マットなローズベージュのチークが好印象フェイ