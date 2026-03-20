ヤーマンは2月11日、実力派ヘアケアアイテム「リフトドライヤー スマート」、「スムースアイロン フォトイオン プラス」の「SAKURAピンク」カラーを、銀座三越にて先行販売を開始しました。■べストコスメ多数受賞の実力派アイテムに「SAKURAピンク」登場「スムースアイロンフォトイオン プラス」は2024年11月の発売開始以来、ヘアアイロンなのにしっとりと仕上がることなどが評価され、べストコスメを多数受賞する実力派ヘアアイ