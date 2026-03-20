去年12月、上山市の自宅で強盗事件が起きたかのように噓をつき警察の業務を妨害したとして逮捕された女が、偽計業務妨害の罪で起訴されました。 【写真を見る】強盗を自作自演「知らない人が」「殴った後、財布を取って逃げた」上山市の女を起訴警察は認否を明らかにせず（山形） 偽計業務妨害の罪できのう起訴されたのは、上山市高野の無職の女（24）です。起訴状などによりますと、女は去年12月1日、電話で警察官に対