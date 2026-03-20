写真：『#あの日の春の歌』で3つの物語をそれぞれ演じた、夏目透羽・遠藤さくら（乃木坂46）・祷キララ 圧倒的な熱量を持つ楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』。今回選ばれたのは、ハンブレッダーズ「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」、jo0ji「不屈に花」、離婚伝説「ファーストキス」の3曲である。 夢や理想を抱えながらも立ち止まってしまうさまを夏目透羽が、思うように人と関われないで