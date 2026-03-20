中国商務部が3月19日に発表した中国国内の1-2月の消費関連データによれば、1-2月の中国の社会消費財小売総額は前年同期比2．8％増の8兆6100億元（約199兆円）で、伸び率は昨年12月よりも1．9ポイント上昇しました。春節連休（2月15日-23日）の全国重点小売飲食企業の1日の平均売上高は前年連休期比で5．7％増で、伸び率は1．6ポイント上昇しました。主要な通販サイトでのスマートグラスの売上高は前年連休期の2．8倍にまで達し、エ