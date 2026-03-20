お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。オズワルド・伊藤俊介（36）との交際秘話を明かした。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、イワクラや伊藤らが出演。昨年9月まで交際していた2人に「どっちから告白した？」と質問が。イワクラは「新宿の公園」で告白されたと話し、「私はもう好きになっていたので、今日言おうと。でも同期なんで、周りにも迷惑がかかる