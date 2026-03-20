元プロレスラー・佐々木健介の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶と、その長男・佐々木健之介さんが、きょう20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。母と息子で初めて、トーク番組に出演した。【写真】北斗晶の息子、佐々木健之介さん健之介さんは約9年カナダで暮らし、4年前に母と同じ女子プロレスラーと結婚。一人娘・寿々は2歳になりカワイイ盛りだという。自身が育った自然豊かな環境で娘を