神村学園２―０横浜（１回戦＝２０日）神村学園（鹿児島）が、三回に田中の適時二塁打と川崎の犠飛で奪った２点を守り切った。先発のエース龍頭は６安打完封。連覇を目指した横浜（神奈川）は九回に二死満塁の好機を作ったが及ばず、初戦で姿を消した。