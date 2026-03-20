◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が19日、デンマークと中国に勝利し、通算8勝2敗。予選リーグ突破を決めました。予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。現地午後2時からのデンマーク戦では、第8エンドのタイムアウトを取った