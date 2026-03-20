2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二（43）被告が20日、山梨県甲府市内でバウムクーヘン販売を行った。昨年に開店した「バームSAITOU」の商品で、これまでも東日本を中心に全国で訪問販売を実施していた。この日は13日の初公判後初の販売。訪れた客に「いらっしゃいませー！」と大きな声であいさつし、購入者と