美しいスイングで約１４０ヤード飛ばした八幡さん＝９日、芙蓉カントリー倶楽部９月に１００歳を迎える現役ゴルファーが神奈川県藤沢市にいる。八幡行彦さん（９９）は毎月、自宅近くのゴルフ場「芙蓉カントリー倶楽部」（同市大庭）に通い、ラウンドしている。３０代後半で技術の奥深さや自然の美しさに魅了され、６０年以上続けてきた。八幡さんは「何を差し置いてもゴルフはやる。これからもスコアを少なくしたい」とほほえむ