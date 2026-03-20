image: FUJIFILMglobal 人気が留まるところを知らないインスタントカメラ。先日の「CP+ 2026」の富士フイルムブースでも「チェキ」は大きくフィーチャーされていましたね。そんなチェキが撮れるinstaxシリーズの最新機「instax mini 13」が正式発表されました。日本語版サイトは記事執筆時点では未掲載ですが、先んじて英語版の特設サイトがオープンしています。見た目がまずかわいい！ 丸み