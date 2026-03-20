米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カリフォルニア州フレズノ）が１８日（日本時間１９日）に放送され、長期欠場していた?エアリアル・アサシン?ウィル・オスプレイ（３２）が約７か月ぶりの試合復帰を果たした。新日本プロレスでは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を獲得するなど活躍。２０２４年２月から米メジャー団体に主戦場を移したが、昨年７月にリング上で「頸椎の２か所にヘルニアが見つかった」と首に重傷を負