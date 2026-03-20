2026春夏のトレンドカラーとしても注目。明るく爽やかな印象を与えて着映える「白」は、春コーデにぜひ取り入れたいところ。今回は【しまむら】の週5で着回したくなるような「白系アイテム」をご紹介します。重ねるだけでサマ見えするシアーボーダートップスや、主役級の存在感でオンにもオフにも使えるマーメイドスカートなどが登場。 重ねるだけでサマになるボーダート