第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第2日は20日、第2試合の1回戦で神村学園（鹿児島）が前年王者・横浜（神奈川）を2-0で破り、2回戦に進出した。前売り券が完売したこの日、大注目のカードの結末に高校野球ファンも驚いた。神村学園は3回、最速152キロを誇る大会屈指の右腕・織田翔希（3年）を攻めた。先頭の内野安打を口火に犠打で1死二塁、2番・田中翔大（3年）がタイムリーを放ち先制、さらに安打で一、三塁