古川リコ（演：吉田美月喜）Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会 吉田美月喜が出演する、中島歩と草川拓弥がW主演を務めるテレ東ドラマ25枠「俺たちバッドバーバーズ」の第11話が、3月20日（毎週金曜深夜24時42分〜）に放送。“引きこもりハッカー”という先入観を覆す吉田演じるリコの身体能力の高さが明かされる。阪元裕吾監督が送る新感覚アクションコメディー『俺たちバッドバーバーズ』。「あなたの