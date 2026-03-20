◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）滋賀学園は３番・吉森爽心三塁手（３年）の一打が、昨春逃したセンバツ１勝を呼んだ。４―４の５回無死二塁。山口達也監督（５４）のノーサインを確認して左打席に入ると、長崎西の背番号６の右腕・坂田啓太郎の初球ストレートを振り抜いた。前進していた右翼手の頭を越える勝ち越し三塁打。これが決勝点となった。「普通ならバントの場面なのに、任せてもら