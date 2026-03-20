◆第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日１６時４５分発走、高知競馬場・ダート１４００メートル）春の高知のダートグレード競走に出走する１２頭（高知５、兵庫２、ＪＲＡ５頭）の枠順が３月２０日、確定した。ＪＲＡ勢では、かきつばた記念で重賞初制覇を飾ったダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父イントゥミスチーフ）は６枠８番に決定した。川田将雅騎手は２０１０年スーニ、２３年シャマルに続く３勝目がかか