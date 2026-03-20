今年で50周年を迎えた「太秦映画村（2026年3月28日より名称変更）」が、施設全体のフルリニューアルを進めており、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎えます。「江戸時代の京へ、迷い込む。」をコンセプトにした大人の没入体験パークへと生まれ変わる同施設。村全体を舞台に展開する映画村史上最大のショー「360°リアルタイムドラマ」や、18歳未満入場NGの夜限定コンテンツ「丁半博打」「大人しか入れない拷問屋