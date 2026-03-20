元ＮＭＢ４８の上西怜が２０日までに自身のＳＮＳを更新。同じく元ＮＭＢ４８で姉の上西恵の誕生日を祝福した。怜はインスタグラムに「今日は世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉のお誕生日」と書き出し、姉・恵との２ショットなど多数のショットをアップ。「おめでとう」と祝福し、「＃上西恵生誕祭２０２６＃上西姉妹」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「お姉さんお誕生日おめでとう！！」「相変わら