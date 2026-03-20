9人組グループ・Snow Manが出演する20日午後7時からのTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』２時間スペシャルでは、“幻のお昼時代”をゴールデン初解禁し、お宝映像ランキングTOP10を大発表する。高校生とのチアダンス＆ヒップホップ対決や、顔面ストッキングなどの衝撃罰ゲームなど貴重映像が続々と登場する。スタジオではゲストの菅野美穂、ROLANDと約3年ぶりに復活する名物企画ロゴクイズに挑戦する。【写真】渡辺翔太＆深