8人組グループ・B&ZAIによる初の地上波特番として22日に放送されるABCテレビ『ナニワでバンザイ！ 自分トリセツ 2.0』（深0：10）の第3回の内容が明らかになった。今回は多くのスターも足を運んだという大阪・十三にある昭和レトロな大人の社交場、キャバレー「グランドサロン十三」を訪れ、経験豊富なお姉さま“なほ”さん、“ひとみ”さんから「大阪人を魅了する術」を学ぶ。【写真】本高克樹も身体を張ってモノマネチャレ