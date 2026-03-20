北朝鮮の金正恩総書記が、娘を連れて新型戦車の演習を視察しました。娘が戦車に乗る映像も公開されました。北朝鮮の国旗を掲げ、走る戦車。先頭に乗っているのは、金正恩総書記の娘です。金総書記は戦車の上に乗り、娘に運転について指示しているようにも見えます。朝鮮中央テレビは、きょう、金正恩総書記が歩兵・戦車部隊の合同訓練を視察したと報じました。今回の訓練は無人機や対戦車ミサイルを新型戦車で迎撃する内容で、金総