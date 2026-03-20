3連休の初日。三重県亀山市の新名神高速で大型トラックなど4台が絡む事故があり、5人が死亡しました。事故があったのは亀山市の新名神高速下り線・野登トンネルで、きょう午前2時20分ごろ、大型トラックが乗用車に追突し、前にいた別の乗用車と大型トレーラーの2台も含む事故となりました。消防によりますと、その後、車両火災もおき、2台の乗用車に乗っていた5人が死亡しました。事故当時、トンネルの出口からおよそ1キロ先で工事