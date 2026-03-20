旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数80万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が20日までに自身のXを更新。エッセーを出版すると発表した。19日「初めてのエッセイ本を出版します！！少し先ですが、5／29(金)に発売です」と書き出し、書名は「わたしは猫のように生きたい。」。合わせて書影も公開。帯には「人間やめて、猫になる。旅するYouTuber『自由』のルール」「登録者80万人超猫から学ぶ