夏に予定されているW杯に向けた親善試合を戦うイングランド代表。ウルグアイ、そして日本との対戦が決まっており、招集メンバーは20日の発表が予定されている。『Sky Sports』ではメンバー発表の前に各ライター陣が独自の招集メンバーを発表し、誰をアメリカに連れていくべきか議論を行った。そこで話題の中心となったのが、絶対的エースであるハリー・ケインの控えだ。今季のケインはバイエルンで素晴らしいパフォーマンスを披露