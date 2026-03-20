カンファレンスリーグベスト16の第2レグ、キプロスのAEKラルカナとプレミアリーグのクリスタル・パレスの対戦が行われ、1-2でアウェイチームが勝利を飾った。第1レグは0-0のスコアレスドローに終わっており、パレスがベスト8に進出している。日本代表の鎌田大地はイングランド代表のアダム・ウォートンとともにボランチとして先発出場。フル出場を果たし、1-1で迎えた延長前半には鎌田のクロスからイスマイラ・サールのこの日2点目