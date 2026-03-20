アヤックス時代にはフレンキー・デ・ヨングらとともにCLで輝きを放ち、2024年にマンチェスター・ユナイテッドにやってきたオランダ代表のマタイス・デ・リフト。今季はプレミア開幕から13試合連続でフル出場を果たしており11節トッテナム戦では劇的な同点ゴールを挙げて勝ち点の獲得に貢献している。しかし、第13節クリスタル・パレス戦以降は負傷のため欠場が続いている。『BBC』によると、負傷箇所は背中。当時はルベン・アモリ