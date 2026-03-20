今冬にライプツィヒを離れ、アメリカ・MLSのサンノゼ・アースクエイクスへ移籍したドイツ人FWティモ・ヴェルナー。近年はチェルシー、トッテナムでも思うような結果を残せず、厳しい批判を浴びることもあった。若い頃はシュツットガルトやライプツィヒでゴールを量産していただけに、急激に力が落ちたと見る向きもあっただろう。ただ、ヴェルナーにも言い分はあるようだ。独『Sport Bild』によると、ヴェルナーは全てをゴール数だ