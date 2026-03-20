1月に行われたアフリカ・ネイションズカップ2025（AFCON2025）決勝ではセネガルがモロッコに1-0で勝利し、トロフィーを掲げた。しかし、このゲームでは試合終盤にモロッコにPKが与えられ、これに納得できなかったセネガルの選手たちがロッカールームに引き上げてしまうまさかのトラブルが勃発。試合は一時中断され、その後セネガルの選手が戻ってきて再開されることになった。セネガルは延長戦でゴールを決めて勝利を手にしたが、