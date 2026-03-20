10万人もの収容を誇るバルセロナの本拠地カンプ・ノウ。これだけスタジアムが広いとなれば、当然その内部も巨大だ。最近SNSで話題を呼んだのが、アウェイ側ロッカールームがピッチから遠すぎるというものだ。案内がなければ迷子になりそうなほど内部も広く、ロッカールームを出てからかなりの距離を歩かなければピッチに到着しない。18日にはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦2ndレグでニューカッスルがカンプ・ノウに乗