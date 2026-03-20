オーストラリアで開催されている女子アジア杯2026も大詰め。決勝のカードは開催国オーストラリア代表VS日本代表となった。この大会においてはお馴染みのカードとも言えるだろう。両国は2014、2018年大会でも決勝で戦っており、この2試合は両方とも日本が1-0で勝利を収めている。オーストラリア女子代表DFステフ・キャトリーは、今回も日本との戦いが厳しいものになると理解している。なでしこジャパンは圧倒的な強さで決勝まで勝ち