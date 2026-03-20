なでしこジャパンが強すぎる。現在オーストラリアでは女子アジア杯2026が開催されているが、日本の勝ち上がりは圧倒的だ。準決勝では韓国をも4-1のスコアで撃破しているが、韓国も決して弱いチームというわけではない。しかし今のなでしこの相手にはならず、今大会でなでしこジャパンは28ゴール1失点と驚異的な成績を残している。21日には決勝で開催国のオーストラリアと対戦するが、『ESPN』はなでしこジャパンにとって来年に控え