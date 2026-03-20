今季のチャンピオンズリーグ・ベスト16には、イングランド・プレミアリーグから6クラブも入ることになった。この時はイングランド勢の強さを称える意見が目立っていたが、このうちベスト16で一気に4チームが消えてしまった。トッテナムはアトレティコ・マドリードに、ニューカッスルはバルセロナ、マンチェスター・シティはレアル・マドリード、チェルシーはパリ・サンジェルマンにそれぞれ敗北。ベスト8に残ったのはアーセナルと