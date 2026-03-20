Shane Satoが、Reuben Jamesとの共作によるニューシングル「Clouds」を本日3月20日にリリースした。 （関連：バッド・バニー初来日公演を完全レポート地元を愛してやまない世界の友人が証明した、“音楽は言葉の壁を超える”ということ） 本楽曲は、Shane Satoが今春リリース予定のニューアルバム『Wavelength』からの第4弾シングル。Reuben Jamesとのコラボレーションによって