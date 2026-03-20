中東情勢の悪化により、今月27日にカタールでの開催を予定していた欧州王者スペインVS南米王者アルゼンチンが激突するフィナリッシマは急遽中止となった。現状の世界情勢から仕方のない判断とも言えるが、スペインVSアルゼンチンのバトルを楽しみにしていたサッカーファンは多いはず。スペインでは若きエースのラミン・ヤマル、アルゼンチンでは今もリオネル・メッシが特別な輝きを放っており、ヤマルVSメッシも注目ポイントの1つ