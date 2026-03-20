今年も桜の季節がやってきました。毎年春になると、日本全国が桜色に染まります。公園には色とりどりのシートが広がり、人々は花の下に集まってお酒や食べ物を楽しみます。最近では、部屋に桜の枝を飾って食事を楽しむ人たちも増えています。これが「花見」、日本の春を代表する文化です。しかし花見の場で、桜と同じくらい、あるいはそれ以上に人々の心をつかむものがあります。それが日本の和菓子「だんご」です。photo by ©