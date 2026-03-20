JRによりますと、北陸新幹線は20日、乗客の混雑のため、東京から金沢・敦賀方面に向かう下り列車を中心に最大でおよそ30分の遅れが出ています。3連休初日に行楽地に向かう人たちで混雑していて、20日夕方まで東京駅を出発するほとんどの列車の自由席が満席となっています。