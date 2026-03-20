プロ野球・ソフトバンクが20日、育成外国人選手の打撃技術向上を目的として、ドミニカ共和国出身のホセ・ダニエル・オスーナ氏を外国人育成打撃コーチとして迎え入れると発表しました。オスーナ氏はラテンアメリカの著名アカデミーのひとつである「Ozuna Baseball Academy」の代表兼コーチで150人以上のプロ野球選手を輩出。さらに複数の現役MLB選手のパーソナル打撃コーチとしても活動中です。指導期間は3月21日〜4月9日、5月26日