「カーリング・世界選手権」（１９日、カルガリー）１次リーグが行われ、日本代表のロコ・ソラーレが中国を延長の末に８−７で下し、８勝目をマークした。通算８勝２敗で２位タイに浮上し、最終戦を残し、上位６チームが進む決勝トーナメント進出を決めた。第１エンドに好展開を作り、いきなり３点のビッグエンド。しかし、第３エンドに２点スチールを許し、その後は一進一退の攻防に。５−５で迎えた第８エンドにサードの小