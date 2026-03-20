「ヴィーナスシリーズ第２４戦」（２０日、宮島）セミファイナル進出を懸けて、予選ラストの４日目が始まったが、２Ｒでいきなり５艇の大量フライング（Ｆ）事故が発生。５号艇の阿部未侑（東京）が＋コンマ０６、２号艇の滝川千依（広島）、３号艇の宮崎安奈（２７）＝埼玉・１２８期・Ｂ１＝、６号艇の藤原菜希（３９）＝東京・１０７期・Ａ２＝が＋コンマ０５のいずれも非常識Ｆ、４号艇の土屋千明（群馬）が＋コンマ０４の