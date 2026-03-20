19日夜、山鹿市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、山鹿市南島の有働泰子さん（96）の住宅です。消防によりますと、19日午後9時ごろ、通行人から「黒煙が上がっている」と通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅を全焼し、1階から1人の遺体が見つかりました。有働さんは息子と2人暮らしですが、息子は入院していて不在で、有働さん本人と